Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için talep toplamaya başladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, her biri 18 kişi kapasiteli toplam 34 loca için "[email protected]" mail adresi üzerinden 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplanacağı ifade edildi.
Alınan taleplerin değerlendirilip, başvuru sahiplerine dönüş sağlanacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Locası için Talep Topluyor - Son Dakika
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