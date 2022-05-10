Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

10.05.2022 13:42
Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda NasaDoge Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda NasaDoge Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen başkent ekibi, bir günlük iznin ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeniden toplandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı.

Diğer grupta yer alan oyuncular ise ısınma hareketleri ve dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Gençlerbirliği, Spor Toto, Cumartesi, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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