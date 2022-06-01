Gençlerbirliği'nde milli kick boksçular kulübü ziyaret etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde milli kick boksçular kulübü ziyaret etti

01.06.2022 15:23
Gençlerbirliği'nde milli kick boksçular kulübü ziyaret etti

Gençlerbirliği'nin Kick Boks Açık Dünya Kupası'nda 8 madalya kazanan sporcuları kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

Gençlerbirliği'nin Kick Boks Açık Dünya Kupası'nda 8 madalya kazanan sporcuları kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen turnuvasında 8 madalya kazanan sporcu ve antrenörleri Başkan Niyazi Akdaş'ı ziyaret etti. Kulüp Genel Müdürü Ergun Maraşlı ve Amatör Branşlar Sorumlusu Cemalettin Sakallıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Akdaş, kick boks branşında katıldıkları turnuvadan madalyayla dönen sporcuları kutladı.

Kick boks takımında antrenör olarak görev yapan Başak Hürmeydan da kulübe destekleri için çok teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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