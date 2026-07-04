Gençlerbirliği'nde Yeni Yolda 400 Milyon Bağış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nde Yeni Yolda 400 Milyon Bağış

04.07.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Osman Avşar, kulübe 400 milyon lira bağış yapacaklarını ve transfer planlarını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Ali Osman Avşar, güçlü isimlerle yeni bir yola çıktıklarını belirterek, "Yönetime geldiğimiz taktirde ben ve yönetici arkadaşlarım kulübe 400 milyon lira bağış yapacağız. Notere de taahhütname verdik." dedi.

Ankara'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında genel kurula adaylığını açıklayan Avşar, Seçilmeleri halinde kulübe isim sponsorluğu alınmasına karşı olduklarını belirterek, "İsim sponsorluğunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve kaldırıyoruz. Kongrede bizi destekleyen arkadaşlarımızdan tek ricamız, gündeme geldiği takdirde Gençlerbirliği isim sponsorluğuna ret oyu vermeleridir." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörü Metin Diyadin ile devam edeceklerini vurgulayan Avşar, "Metin Diyadin'in gelmesi için çok ısrar etmiştim. Son iki hafta kala ben getirdim. Metin hoca ile uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekip için 6 oyuncu transfer edeceklerini ifade eden Avşar, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da görüşmemiz üzerine 6 tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var şu anda. Onlarla da hemen hemen anlaştık gibi. Seçildiğimiz takdirde ilk hafta 3-4 tane transfer yapacağız. Bu sayıyı ligler başlayana kadar 6'ya çıkarmayı planlıyoruz. Kaleci, sol bek, sol açı, forvet, 8 numara, bir de kanat oyuncusu alacağız. Metin hocayla da görüşüp uygun gördüğü transferleri gerçekleştireceğiz."

Seçilmediği taktirde elindeki verileri seçilen yönetimle de paylaşacağını ifade eden Avşar, "Altyapıyı eski Gençlerbirliği haline getirmeye çalışacağız. Gençlerbirliği altyapısı çok güçlüydü. Arda Güler de bu kulübün altyapısından çıktı. Bazı yönetici arkadaşlarımız özellikle altyapıyla ilgilenip eski haline getirmeye çalışacak. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Yeni Yolda 400 Milyon Bağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
Mezuniyet törenine damga vuran protesto Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:26:59. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Yeni Yolda 400 Milyon Bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.