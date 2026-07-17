Gençlerbirliği\'nden Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Vanspor FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Muhammet Ensar, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.