Gençlerbirliği'ne İhtiyati Haciz

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Alagöz Holding, başkentin asırlık kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne verdiği 69 milyon liralık borcun tahsilatı için ihtiyati haciz kararı aldı. Şampiyonluk kupasının da bulunduğu birçok mala el konuldu.

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Alagöz Holding'den 69 milyon liralık borç aldı. Kırmızı-karalı kulübün borcunu ödeyememesi ile holding harekete geçti. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ihtiyati kararı alan Alagöz Holding, kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesi'ne başvurdu.

İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen icra memurları, ihtiyati haciz kararı kapsamında şampiyonluk kupasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kupa, ayrıca bilgisayar, yazıcı ve televizyon gibi mallara el koydu. Kulüp, kendisine tanınan süre içinde borcunu ödemesi durumunda haczedilen malları geri alabilecek.

Gençlerbirliği Spor Kulübü ise olayla ilgili yazılı açıklama yapmadı. - ANKARA