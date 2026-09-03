Gençlerbirliği, Nice'in 20 yaşındaki santrforu Orakpo'yu kiraladı
Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, kariyerinde çıktığı 32 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.
Gençlerbirliği, 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Gençlerbirliği, santrfor eksiğini tamamladı. Başkent temsilcisi, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen 20 yaşındaki Victor Orakpo'yu kiralık olarak renklerine bağladı.
Orakpo, kariyerinde çıktığı 32 maçta 5 gol atarken 1 tane de asist yaptı.
Kaynak: İHA
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