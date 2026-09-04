Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Diabate, Newcastle United'a transfer oldu
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Ousmane Diabate'nin İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transferi için anlaşmaya vardı. Diabate, sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu.
Kulübün açıklamasında, Ousmane Diabate'nin transferi konusunda Newcastle United ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Newcastle United'a transferi tamamlanan Diabate'nin sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık forma giyeceği bilgisi verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Diabate, Newcastle United'a transfer oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?