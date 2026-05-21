Gençlerbirliği\'nin Pilav Günü Etkinliği

21.05.2026 19:39
Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği, geleneksel pilav gününde kulüp camiasını bir araya getirdi.

Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği tarafından organize edilen geleneksel pilav günü etkinliği, bu yıl da kırmızı-siyahlı camiayı bir araya getirdi.

Kulübün açıklamasına göre, etkinliğe Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Metin Diyadin, eski başkanlardan Niyazi Akdaş ve eski yöneticiler katıldı.

Çakmak, yaptığı konuşmada, organizasyon için dernek üyelerine teşekkür ederek, "Gerek sportif gerekse finansal açıdan oldukça zorlu bir sezonu geride bıraktık. İdeal bir sezon geçirmemiş olsak da elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Temel hedefimiz olan ligde kalma başarısını Allah'a çok şükür gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezondan itibaren özellikle finansal yapıyı daha sağlıklı bir zemine oturtarak daha başarılı işlere imza atacağız. Takımımızı, ligin son haftalarında baskı hissetmeyeceği güvenli bir sıralamaya ulaştıracağız. Gelecek sezonun güzel, bir sonraki sezonun çok daha iyi olacağına inanıyorum, sonraki sezonda ise zaten görevde olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Metin Diyadin ise zorlu sürecin ardından Süper Lig'de kalmayı başardıklarını belirterek, "Burada görev alan herkese teşekkür ediyorum. Sezon içerisinde elbette hatalar olacaktır, önemli olan Gençlerbirliği ailesi içerisinde olan bireylerin bu hatalardan kopma yaşamadan sorunları kendi içerisinde çözebilmesidir. Gençlerbirliği ailesi yalnızca kalabalık bir topluluktan ibaret değildir, birbirini çok iyi tanıyan ve kulübüne gönülden bağlı bireylerden oluşur. Herkes bu şapkanın altında birleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Diyadin, konuşmasında kulüp aidiyetine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dönem dönem başkanlık, teknik direktörlük ya da yöneticilik gibi farklı sorumluluklar üstlenilebilir, mühim olan bu süreçleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmektir. Hiç kimsenin bireysel çıkarları, kulübün geleceğinden daha önemli olamaz. Asıl gaye bu kulübün yaşamasıdır. Bu kulübün havasını teneffüs eden, kültürünü özümseyen hiç kimsenin buradan vazgeçmesi mümkün değildir. İnsanlar kulübümüze dışarıdan dahi gelseler iki aylık kısa bir sürede bu aidiyet duygusunu benimsemektedir. Bizlere düşen, camiamıza katılan bu değerleri sahiplenerek ailemizi daha da genişletmektir. Resmi bir görevimiz olsun ya da olmasın, kulübümüzü sahiplenme duygusunu asla kaybetmemeliyiz."

Organizasyonun sonunda, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği Başkanı Sadettin Özkalender ile dernek yönetim kurulu üyeleri, kulübe katkılarından dolayı başkan Haydar Arda Çakmak ve teknik direktör Metin Diyadin'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA

