Spor

Gençlerbirliği'nin Sezon Açılışı

07.08.2025 11:52
Osman Sungur, sezona puan için değil, kulüp mirası ve Ankara'ya temsil için çıkacaklarını belirtti.

Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'de sahaya "yalnızca puan değil, kulüp mirasını ve Ankara'yı temsil etmek için de" çıkacaklarını söyledi.

Sungur, 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacakları maçla açacakları sezon öncesi yaptığı yazılı açıklamayla kırmızı-siyahlı camiaya seslendi.

Gençlerbirliği'ne inandığını vurgulayan Sungur, "Yolumuzun bu sezonki ilk adımı Samsun'dan başlıyor, devre arasında Ankara'da son buluyor. Tarihi bir rotadır bu aslında. Bir milletin kaderini değiştiren yürüyüşün başladığı Samsun, cumhuriyetin ilanıyla taçlandığı Ankara… İşte bu yüzden söylüyorum: Samsun'da başlayıp Ankara'da biten her mücadele güzeldir. Bana göre bu maç sezon açılışı olmanın ötesinde iki büyük takımın karşılaşmasıdır. Çünkü bu ligde bin bir emekle ve alın teriyle, tarihiyle, taraftarıyla yaşayan 18 büyük takım var." yorumunu yaptı.

Sungur, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan kulüp otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenleri anarak, şunları kaydetti:

"Samsunspor'un yeri bizde ayrıdır. Eğer 36 yıl önceki o elim kazada o pırıl pırıl gençleri kaybetmeseydik, bugün Samsunspor adını büyük zaferlerle anıyor olurduk. O kayıp sadece Samsunspor'un değil hepimizin kaybıdır. Cumhuriyetin, Anadolu'nun tüm kulüplerinin hüznü de zaferi de ortaktır aslında. Yitirdiğimiz gençlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Bu vesileyle Samsunspor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'a da teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası alanda başarılı bir iş insanı olarak kendi şehrinin takımına duyduğu bu derin bağlılık ve yatırımı, Türk futbolu adına çok değerli buluyorum."

Sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Sungur, "Bu sezon sahaya sadece puan için değil, zarif ve biricik kulübümüz Gençlerbirliği'nin mirasını, gençliğimizin isyanını ve Ankaramızı temsil etmek için çıkacağız. Gençlerbirliği armasını taşıyan her oyuncu bu sorumluluğu bilecek, bu forma bu ruhla her maçta terleyecek. Gençlerbirliği'ne inanıyorum. Çünkü Gençlerbirliği sadece bir futbol kulübü değil bir kültürdür. Bir terbiyedir, bir mücadele biçimidir. ve ben Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Osman Sungur olarak bu mücadeleyi asla bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

