Gençlerbirliği'nin Zorlu Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nin Zorlu Süreci

Gençlerbirliği\'nin Zorlu Süreci
09.05.2026 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Diyadin, Kasımpaşa galibiyeti sonrası ligde kalmak için umutlu olduklarını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "En azından son haftaya avantajlı girdik. Ligde kalma değil bu. Son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği'nin her anlamda Ankara'nın ligdeki tek takımı olması, tribünlerin dolması bunlar önemli şeyler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Zorluklarla dolu bir süreçten geçiyoruz son haftalarda ama maç bizim için final maçı gibiydi. Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. 3-4 günlük süreçte de avantajımızı bulundurmaya çalıştık. Kadro tercihinde daha önce galibiyet alınan maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Aynı çocukları tercih ettik ki alışmış oldukları bir oyun bu aslında. Ama maça da şok bir 2 golle başladık. Oyun oynamaya fırsatı kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın, taraftarın yaşadığı stresi gördük. Düştük gibi oldu ancak 'geriye düşebiliriz sakın ola ki son dakikada bırakmayın kazanacağız' demiştim. Allah'a şükür öyle oldu. Samimi çocuklar var. Hepsi emek verdi. Herkes seviniyor. Biz de seviniyoruz. En azından son haftaya avantajlı girdik. Ligde kalma değil bu. Son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği'nin her anlamda Ankara'nın ligdeki tek takımı olması, tribünlerin dolması bunlar önemli şeyler. Ayrıntıya girmeyeceğim bugün önce ligde kalalım, Allah nasip ederse ondan sonra da bakarız bu süreçler kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiadaki başta ben olmak üzere herkesin şahsi, kendi düşünceleri ya da kariyerlerinin çok ötesindedir. Onun için bütün camia takımı ligde tutmak zorunda. İnşallah başarırız. Gönül isterdi ki bu haftaya rahat girelim. Yapacak bir şey yok. Artık son haftada ligde kalmaya çalışacağız. Bütün duam Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim buradaki varlığımın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin Zorlu Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:24:38. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nin Zorlu Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.