Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurul için 15 Kasım 2026 tarihini belirledi - Son Dakika
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Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurul için 15 Kasım 2026 tarihini belirledi

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Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Başkan Haydar Arda Çakmak başkanlığında Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu kararı aldı. Genel kurul 15 Kasım 2026'da, çoğunluk sağlanamazsa 22 Kasım 2026'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Başkan Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun yapılması kararı aldı.

Başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, kulübün Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurulun ikinci toplantısı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da, çoğunluk aranmaksızın belirlenen gündem doğrultusunda yapılacak.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiGüncelSporSon Dakika

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