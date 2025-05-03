Gençlerbirliği Sakaryaspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği Sakaryaspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği Sakaryaspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Kadroda eksikler var.

03.05.2025 19:42
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Çabukluğa dayalı pilates toplarıyla oynanan eğlenceli oyunla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Michal Nalepa ile tedavilerine devam edilen Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Sakaryaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Kaynak: AA

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