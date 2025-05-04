Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada kontratakla çıkan Gençlerbirliği'nde defansın arkasına sarkan Amilton'un şutunda kaleci Szumski topu çeldi.
39. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe atışında Sinan Osmanoğlu'nun kafayla indirdiği topu Popa ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada Samed Onur'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Szumski topu kornere çeldi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Doğan, Mehmet Akpınar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Peter Etebo, Amilton (Fıratcan Üzüm dk. 90), Joca (Samed Onur dk. 67), Adem Eren Kabak (Mikail Okyar dk. 79), Metehan Mimaroğlu (Ensar Kemaloğlu dk. 90), Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 67)
Yedekler: Orkun Özdemir, Buğra Çağıran, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sakaryaspor: Jacub Szumski, Muhammed Ertürk (Emircan Altıntaş dk. 69), Nicolas N'koulou, Kahraman Demirtaş (Batuhan Çakır dk. 68), Bülent Uzun, Nsana Simon, Burak Altıparmak, Atanas Kabov, Emre Demir, Mendy Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Burak Çoban dk. 69)
Yedekler: Yunus Emre Tekoğlu, Yavuz Selim Tantan, Özgür Çoban, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Daniel Popa (dk. 39) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Emre Demir (Sakaryaspor) Matej Hanousek (Gençlerbirliği) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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