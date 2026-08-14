Gençlerbirliği, Salih Uçan'ı Transfer Etti
Gençlerbirliği, Beşiktaş'tan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Başakşehir Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 23 gol atmasının yanı sıra 47 de asist yaptı.
Kaynak: İHA
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