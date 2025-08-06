Gençlerbirliği Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "En iyi skoru almak için deplasmana gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki oyunumuzu sahaya yansıtmak, ondan sonraki süreçte de bize moral motivasyon sağlayacak skoru almak istiyoruz" dedi.

Gençlerbirliği, 4 sezonluk aranın ardından Süper Lig'de yeniden mücadele edecek. Başkent ekibi 2025-2026 sezonu ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

"Bize moral motivasyon sağlayacak skoru almak istiyoruz"

Oyuncuların taktiksel, fiziksel, mental hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Eroğlu, "Bizim için ilk maçlar hep zordur, bunun farkındayız ve en iyi skoru almak için deplasmana gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki oyunumuzu sahaya yansıtmak, ondan sonraki süreçte de bize moral motivasyon sağlayacak skoru almak istiyoruz. Bu süreçte yoğun çalıştık, oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Onlar da yoğun çalıştılar, taktiksel anlamda hep istediklerimizi yapmaya çalıştılar ki bu güzel bir şekilde gitti. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Transferle ilgili ülkemizin sadece bizim değil, ülkemizde de transfer yapmak her geçen gün daha zor. Ekonomik boyutu, kulüplerin bununla ilgili yaşayacakları sıkıntılar. Biz de burada hem kendi bütçemize uygun, takımımıza katkı sağlayacak, bizimle başarılı olacak oyuncuyu seçmeye çalışıyoruz. Kolay olmuyor, bu süreç biraz daha yavaş işliyor ama Gençlerbirliği'nin zamana ihtiyacı var" diye konuştu. - ANKARA