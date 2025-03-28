Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi

Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 31. haftasında Gençlerbirliği, Metehan'ın golüyle 1-0 galip geldi.

28.03.2025 23:19
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

45+2. dakikada konuk ekipte sağ kanattan gelişen atakta Leonardo Kappel, meşin yuvarlağı içe çevirdi. Ceza sahası içinde Uchenna Ogundu meşin yuvarlağa dokunamadı.

78. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanatta topla buluşan Buğra topu sürdükten sonra pasını içeri çevirdi. Kaleciyi geçen pas Metehan'ın önüne düştü. Metehan'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Beyaz, Mehmet Akpınar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Fıratcan Üzüm dk. 76), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Buğra Çağıran dk. 74), Joca, Michal Nalepa (Samed Onur dk. 76), Ensar Kemaloğlu (Mikail Okyar dk. 46), Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 46)

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Zach Muscat (Leandro Kappel dk. 32), Philip Gameli, Nafican Yardımcı (Çağrı Giritlioğlu dk. 85), Chukwuma Akabueze (Safa Kınalı dk. 85), Hasan Hüseyin Acar, Uchenna Ogundu, Alpay Çelebi, Amar Begic (Ahmet Yazar dk. 85), Bouly Sambou (Okyere Wriedt dk. 62)

Yedekler: Enes Kalyoncu, Tokotaev Erzhan, Fatih Eren, Seyit Gazanfer, Hakan Erçelik

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 78) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ensar Kemaloğlu, Buğra Çağıran, Joca (Gençlerbirliği) Leandro Kappel (Şanlıurfaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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