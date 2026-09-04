Gençlerbirliği, Sloven stoper Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Sloven stoper Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, şampiyonluk yürüyüşünde emeği geçen Zuzek'e teşekkür ederken; oyuncu, 75 resmi maçta 4 gol kaydetmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sloven savunma oyuncusu Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e uzanan unutulmaz şampiyonluk yürüyüşümüzde önemli bir pay sahibi olan, kırmızı-kara formamız altında terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Zan Zuzek'e kulübümüze verdiği emek, gösterdiği mücadele ve taşıdığı Gençlerbirliği aidiyeti için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zuzek, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 75 resmi müsabakada 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Sloven stoper Zan Zuzek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı - Son Dakika

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