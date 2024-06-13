Spor

Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı yetenek sınavı kayıtları başlıyor.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, özel yetenek sınavı ön kayıtları için tüm bilgilere yarın "https://genclerbirligisporlisesi.meb.k12.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Başvuruların e-okul sistemi üzerinden yapılacağı ifade edildi. Özel yetenek sınavı ön kayıtlarının, 17 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

Protokol gereği aday öğrencilerin sınava girebilmeleri için en az 2 yıl futbol lisansına sahip olmaları gerektiği belirtildi.

Gençlerbirliği Spor Lisesi, eğitim öğretim hayatına geçen yıl 25 öğrenciyle başlamıştı.