Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı Kayıtları Başlıyor

Gençlerbirliği Kulübü, özel yetenek sınavı ön kayıtları için bilgilere yarın 'https://genclerbirligisporlisesi.meb.k12.tr' adresinden ulaşılabileceğini duyurdu. Başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak ve ön kayıtlar 17 Haziran'da sona erecek. Aday öğrencilerin sınava girebilmeleri için en az 2 yıl futbol lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Geçen yıl 25 öğrenciyle eğitim öğretim hayatına başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi, yeni öğrencilerini bekliyor.

13.06.2024 22:19
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Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı yetenek sınavı kayıtları başlıyor.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, özel yetenek sınavı ön kayıtları için tüm bilgilere yarın "https://genclerbirligisporlisesi.meb.k12.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Başvuruların e-okul sistemi üzerinden yapılacağı ifade edildi. Özel yetenek sınavı ön kayıtlarının, 17 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

Protokol gereği aday öğrencilerin sınava girebilmeleri için en az 2 yıl futbol lisansına sahip olmaları gerektiği belirtildi.

Gençlerbirliği Spor Lisesi, eğitim öğretim hayatına geçen yıl 25 öğrenciyle başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

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