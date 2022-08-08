Gençlerbirliği, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İlhan Cavcav Beştepe Tesislerinde başladı.

Ankara Keçiörengücü ile oynanan hazırlık maçının ardından iki günü izinli geçiren oyuncular, bugün İlhan Cavcav Tesislerinde topbaşı yaptı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan haftanın ilk antrenmanı yaklaşık olarak 70 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana oyuncular, topla pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci etabında saha içerisindeki istasyonlarda dönüşümlü olarak aerobik dayanıklılık çalışması yapan başkent ekibi, 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Haftanın ilk antrenmanı açma-germe egzersizleriyle son buldu.