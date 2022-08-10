Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.08.2022 18:19
Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ağırlıklı çalışmayla devam eden antrenmanda daha sonra kuvvet çalışmasına geçildi.

Gruplar halinde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ve sonrasında oynanan çift kale maçla günün tek antrenmanı son buldu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyelerin de izlediği antrenmanın bitiminde tatlı ikramında bulunuldu.

Başkan Çankırı, futbolcularla kısa sohbet ettikten sonra "ağzımızın tadı bozulmasın" temennisiyle teknik direktör Metin Diyadin ve takım kaptanlarından Muhammed Bayır'a tatlı servis etti.

ANGİAD'dan ziyaret

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Yönetimi Kurulu Başkanı Ertuğrul Onat ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlerbirliği'ne "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak destek mesajı verdi.

Yönetim binasında gerçekleştirilen ziyarette Gençlerbirliği Genel Sekreteri Sezgin Özkan, yönetim kurulu üyeleri Osman Sungur ve Ahmet Can Bölünmez de yer aldı.

Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı ve yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileklerini ileten ANGİAD Başkanı Onat, iş dünyasının kulüplere yaklaşımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Gençlerbirliği'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankırı ise şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimimle birlikte geldiğimiz günden bu yana Gençlerbirliği için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Gençlerbirliği'nin kendi ayakları üzerinde durması için ileriye dönük 3-5 yıllık hedefler koyduk. İlk etapta belki desteklerle ayakta duracağız ama sonraki dönemde kendi kendine yeten bir Gençlerbirliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlerbirliği şehrin ve Türk futbolunun en önemli değerlerinden birisidir. Bu değere sahip çıkmak gerekir."

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Altınordu, Çankırı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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