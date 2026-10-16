Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda konuk edecek - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda konuk edecek

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da lider Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde rakibini en son 2018'de yenen başkent ekibi, yeni teknik direktörü Bernd Storck yönetiminde sahaya çıkacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Milli aradan sonra konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Gençlerbirliği, haftaya 8 puanla 13. sırada girdi.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı.

Üçüncü hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir'e mağlup oldu.

İstifa eden teknik direktör Metin Diyadin ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran başkent ekibi, Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile anlaştı.

Gençlerbirliği, göreve geldikten 24 saat sonra Amed Sportif Faaliyetler maçında yedek kulübesindeki yerini alan yeni teknik direktörü Storck yönetiminde çıktığı ilk maçtan puanla ayrılmayı başardı.

Galatasaray'a karşı ligde son galibiyetini 2018'de aldı

Süper Lig'de 50. sezonunu geçiren başkent temsilcisi, rakibini ligde en son 2018 yılında yendi.

Galatasaray'ı, 9 Nisan 2018'de Ankara'da oynanan maçta Alper Uludağ'ın golüyle 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, o sezon Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e yeniden yükseldikten sonra 5 Ekim 2019'da başkentte sarı-kırmızılı ekip ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, daha sonra Galatasaray ile yaptığı 5 lig maçını da kaybetti.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde 2-0 yenerek elemeyi başardı.

Kaynak: AA
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