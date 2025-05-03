Gençlerbirliği Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği Süper Lig Hedefinde

Başkan Osman Sungur, Sakarayaspor maçında taraftarların unutulmaz bir sevinç yaşayacağını söyledi.

03.05.2025 11:24
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Süper Lig hedefi doğrultusunda yarın Sakarayaspor ile kritik maça çıkacak Gençlerbirliği'nin başkanı Osman Sungur, kırmızı-siyahlı taraftarların karşılaşma sonunda "unutamayacakları bir sevinç" yaşayacaklarına inandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de 62 puanla 3. sırada yer alan Gençlerbirliği, 37. hafta mücadelesinde 14. basamaktaki 48 puanlı Sakaryaspor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Sakaryaspor maçından mutlak 3 puanla ayrılmayı amaçlayan başkent ekibi, Süper Lig yolunda avantajı eline geçirmek için 1 puan farkla 2. sırada bulunan Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün, 15. basamaktaki 45 puanlı Siltaş Yapı Pendikspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, AA muhabirine açıklamasında, "Pazar günü Ankara'da 1. ligdeki son maçımızı oynayacağız. Futbolcularımıza, teknik kadromuza ve taraftarımıza güvenim tam. Gözümüz sahada kulağımız İstanbul'da olacak. Eryaman'a gelen Ankaralı misafirlerimizin maç sonunda taraftarımızla unutamayacakları bir sevinç yaşayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Sungur, göreve geçen yıl 3 Mart'ta geldiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği başkanı olduğum günün üzerinden henüz 1,5 yıl dahi geçmedi. Takımı biz kurmamış, sözleşmeleri biz yapmamıştık. Gençlerbirliği'nin başarısı için yapılması gereken ne varsa kısa sürede yaparak son Tuzla maçına kadar play-off şansımızı zorlamıştık. Geçtiğimiz sezon yönetici arkadaşlarımızdan bazıları 'Başkan acele etme, seneye çıkarız' dediklerinde, onlara hep şunu söyledim; 'Gençlerbirliği Süper Lig'de var olabilir, başarıdan başka şansımız yok.' Bugün de aynı düşüncedeyim. Gençlerbirliği var olmak için başarılı olmak zorundadır. Pazar günü 1. ligde ama bir gün mutlaka Süper Lig'de şampiyon olmalıyız."

"Gençlerbirliği bambaşka"

Paydaşların karşısına en güzel, en rasyonel projelerin gerçekleşmesi için Süper Lig biletini alarak çıkmak istediklerini belirten Sungur, "Alacağımız maddi ve manevi desteklerin başarıyla doğru orantılı olduğunun farkındayız. Biz, önce bunu gerçekleştirmek istedik. Kulübün olanaklarını da kendi katkılarımızı da sadece Süper Lig hedefimiz için seferber ettik." dedi.

Sungur, bulundukları lige değer katacak futbolcular transfer ettiklerini, takım ruhuna katkı vermeyen futbolcularla ilk fırsatta yolları ayırdıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu süreçte sportif direktörümüzün, kadronun oluşturulmasında, doğru planlamanın yapılmasında önemli katkısı, desteği oldu. Oyuncularla konuştuğum her an çok doğru bir kadroyla beraber olduğumuzu anlıyorum. Teknik direktörümüz ve ekibi de futbolcularımızın sahadaki performansını artırdı. Şampiyonlara yakışır maç başı puan ortalamasıyla hedefimize ilerliyoruz. Zaman zaman ne bizden ne futbolcularımızdan kaynaklanan sorunlar yaşadık. Kulübün geçmişten gelen borçlarının önemli kısmını ödedik. Önümüzdeki günlerde borçlarımızla ilgili ne ödedik ne kaldı, gerekli açıklamayı yapacağız. Bu güzel kulübü ismine, tarihine yakışır biçimde yönettiğimizden şüphem yok. Gençlerbirliği ismiyle başka, tarihiyle bambaşka. Gencecik yaşında bir terör saldırısında kaybettiğimiz taraftarımız Elvin'in babasına söylediği gibi; 'Gençlerbirliği bambaşka.' Olağan genel kurulumuz mayıs sonu haziran başı olur ki o gün kongre üyelerimizle Gençlerbirliği'ni şampiyon yapmış bir başkan olarak buluşmak isterim. Şu anda tek derdim, düşüncem Sakaryaspor maçı. Biz şampiyon olalım yeter, gerisi gelir."

"Pazar günü stadyumda taraftarımız, önümüzdeki sezonun provasını yapacak." diyen Sungur, "Süper Lig'e tıklım tıklım dolmuş tribünlerle kavuşacağız. İnanıyorum ki 4 Mayıs günü Gençlerbirliği için yeni bir başlangıcın tarihi olacak. Bu başlangıca şahit olan bütün Ankaralıların gelecek sezonlarda bizimle birlikte, kırmızı kara formalarıyla tribünlerde olacağından eminim. Ben, 'Gençlerbirliği' ismini her duyduğumda, çocukluğumdan beri sadece bu takımın taraftarı olduğum için heyecanlanıyorum. Taraftarımız bilmeli ki onlar bu ismi her söylediğinde bu kulüp bir çocuğun kalbinde daha yer edinecek. Pazar günü stadyumda buluşalım, daha önceki maçlarda olduğu gibi defalarca, aynı coşkuyla, biricik ismimizi tekrarlayalım, 'Gençlerbirliği' diye haykıralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig Hedefinde - Son Dakika

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