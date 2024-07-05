Gençlerbirliği Takımı Sağlık Kontrolünden Geçti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibi, sağlık kontrolünden geçti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kırmızı-siyahlılar, A Life Ankara Etimesgut Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İlk olarak detaylı kan tetkikleri yapılan kırmızı-siyahlılar, daha sonra kardiyoloji muayenesinden geçti. Kontroller, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.