Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Göztepe ile şartlarımız aynı değil'

Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Göztepe yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe ile şartlarımız aynı değil, onların kalecisinin maliyetiyle bizim ilk 11'imizin maliyeti aynı değerde ve bugün sahada ilk kez oynayan genç oyuncularımız vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği konuk olduğu Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle Göztepe takımını tebrik ediyorum, bir üst lige çıktılar. Sezon başından beri etkili bir şekilde devam ettiler. Bugün de onlar adına iyi bir atmosfer vardı. O yüzden tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Skor ne olursa olsun. Maça gelirsek ilk yarı çok etkili olamadık. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Ama yine de ikinci yarıya iyi bir şekilde geldik. İkinci yarıda da aslında oyun dengelenmişti. Kaptırdığımız bir topla maalesef son dakikalara yakın son çeyreğe girdiğimizde golü yememize sebep oldu. İkinci golü de yine kendimiz kaptırdığımız topla yedik. Maalesef bireysel hatalar bugün skoru rakibimizden yana kullandı. Göztepe takımıyla şartlarımız aynı değil. Bugün ilk 11'mizin maliyeti Göztepe kalecisinin bir yıllık maliyetiyle aynı değerde. 11'de bugün görev yapan 5 oyuncumuz ilk defa bu seviyede oynadı. İlk defa bu ligde oynuyorlar. Genç arkadaşlarımız haliyle tabii ki her ne kadar da biz sakin kalmalarını ve oynamalarını tavsiye etsek de şöyle bir atmosferde onlar için kolay değildi. İlk yarı özellikle istediğimiz verimi, beklediğimiz iyi verimi çocuklardan alamadık. Üzgünüz, buraya puan ve puanlar için geldik. Ama bizim için kaybedilmiş bir şey yok. Önümüzde iki karşılaşma var. İki karşılaşmayı kazanıp son hafta da olsa rakiplerimizin puan kaybıyla inşallah play-off'a, play-off'tan da inşallah Süper Lig'i sonuna kadar zorlayıp çıkacağız. Bugünkü atmosfer de güzeldi. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadı. Onlara da burada bir galibiyet vermek isterdik ama olmadı. Dediğim gibi çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR