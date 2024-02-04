Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: \'Kadromuzdaki rekabeti artıracak oyuncuları getirmemiz lazım\'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kadromuzdaki rekabeti artıracak oyuncuları getirmemiz lazım. Hiçbir hedef kolay olmuyor ve hedefe de sadece ben ve takımı koyamayız. Burada da kendimizi yalnız hissediyoruz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2 puanı kaybettiklerini için üzgün olduklarını belirterek, "Pozisyonlara giriyoruz, çok net pozisyonları kaçırıyoruz. Futbol skor oyunu. Maalesef o skoru üretemiyoruz. Bir şekilde kale önüne kadar gidiyoruz. Yaptığımız stratejik durumlar, kurgular aslında çıkıyor, rakipleri analiz ediyoruz bunların da faydasını alıyoruz. Saha içinde de görüyoruz ama maalesef futbol gol oyunu biz orayı beceremedik" diye konuştu.
"Takımın desteğe ihtiyacı var"
Zeminindeki olumsuz durumla ilgili ise Kaloğlu, "Futbolcu kardeşimiz, etkili oyuncumuz Aosman'nın sahanın yüzünden sakatlanmasına ayrı mı yanayım, kadromuz kısıtlı bir takviye yapamıyoruz. Özellikle ofansif bölüme takviye yapamıyoruz. Ona mı yanayım? Hedeflediğimiz yerdeyiz, play-Off grubunun da içerisinde olacağız. Sonuna kadar da kovalayacağız. Çok fırsatlar geliyor, değerlendiremiyoruz. Birazcık daha takımın desteğe ihtiyacı var. Belirsizliği ortadan kalkmasına ihtiyacı var. Çok az bir süre kaldı. Transfer ile alakalı kadromuzun derinleştirmemiz lazım. Kadromuzdaki rekabete artıracak oyuncuları getirmemiz lazım açıkçası. Hiçbir hedef kolay olmuyor ama bir hedefe de sadece ben ve takımı koyamayız. Burada da yalnız hissediyoruz kendimizi" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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