Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: \'Son saniyelerde olmadı\'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef son saniyelerde olmadı. Hatta hakeme de 'Hocam neden bitirmediniz?' dedim. Bana 10 saniye kaldığını söyledi. Yine de iş gene bizdeydi. Çünkü o sırada topu ileride tutmalıydık" dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trabzonspor ile oynanan ve uzatma dakikalarında atılan golle 2-1 mağlup olunan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının ardından, basın toplantısında konuştu. Kaloğlu, son saniyelerde takımının topu ileride tutması gerektiğini ifade etti.
Konuşmasının başında Trabzonspor'u tebrik eden Kaloğlu, "Abdullah Hoca'yı, Trabzonspor'u ve ekibini tebrik ediyorum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi de analiz yapmıştık ama sizler de gördünüz; bu tura gelene kadar az forma şansı bulan oyuncularımızı oynatmıştık. Bu maçta da onlara şans verdik. Açıkçası bu onların hakkıydı. Çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Oyunun içinde iç koridorları kapattık. Etkili kenar oyuncularının birebir kalmasını da hemen hemen önledik. Ama maalesef son saniyelerde olmadı. Hatta hakeme de 'Hocam neden bitirmediniz?' dedim. Bana 10 saniye kaldığını söyledi. Yine de iş gene bizdeydi. Çünkü o sırada topu ileride tutmalıydık" şeklinde konuştu. - ANKARA
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