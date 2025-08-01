Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı

01.08.2025 22:24
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Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'nin TSYD Kupası'nı kazanarak eksiklikleri gördüğünü belirtti.

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Azem İnşaat 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını, Süper Lig'in ilk haftası öncesinde takımdaki eksiklikleri de gördüklerini söyledi.

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Keçiören Aktepe Stadı'ndaki maçta Nesine 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kupayı aldığı karşılaşmanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin kupa kazanma sevincini eşitlediklerini belirten Eroğlu, "Hem Süper Lig'e geri döndük hem kupaya geri döndük. Ülkemizde futbol çok seviliyor, herkesin sevgiyle izlediği sosyal bir etkinlik. Sahada mücadele olacak ama burada dostlukların, kardeşliklerin konuşulması gerekiyor. Kupaya gelince Ankara'nın mazisi başarılarla dolu iki tane köklü kulübü kupada karşılaştı. İnşallah bundan sonra başka illerde de bu kupa düzenlenebilir." diye konuştu.

Ankaragücü'ne başarı dileyen Eroğlu, "Süper Lig başlangıcında takım olarak eksiklerimizi görme açısından da bu maç önemliydi. Eksikliklerimiz var, farkındayız, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hangi ligde olursa olsun Ankaragücü de güçlüdür, genç kadroyla iyi mücadele ettiler. Oyunun belli bölümlerinde üstün oynadık ama çok gol üretemedik eksikliklerimizi gördük. Hatamızdan gol yedik, zamana ihtiyacımız var." dedi.

Gençlerbirliği'nde bu sene sportif başarının yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesine de önem vereceklerini kaydeden Eroğlu, "Bugün genç oyuncularımızı da değerlendirdik, geleceğe yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Başka transferlerimiz de olacak"

Kupa maçını tribünden izleyen Henry Onyekuru'nun durumuna ilişkin soruya Eroğlu, "Onyekuru, şu anda fiziksel olarak biraz takımımızın gerisinde, yüzde yüz hazır olması fiziksel olarak 2-3 haftayı alacak. Takıma katılacak başka transferlerimiz de olacak. Amacımız ligin ilk haftalarında başarılı oyunu tutturup ondan sonra da o ritimle istikrarla ligde başarılı olmak." dedi.

Ligde 2025-26 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Eroğlu, "İlk maçlar zordur, Samsunspor geçen sene çok başarılı sezon geçirdi. Biz de ilk haftayı kazanarak Süper Lig'e başarılı başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Hem transfer anlamında hem de taktiksel ve fiziksel anlamda. Bu haftayı iyi geçirip iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupa maçında taraftarın çok güzel atmosfer oluşturduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum, her zaman onların desteğine ihtiyacımız olacak. Eryaman Stadyumu'nu da dolduracaklarına inanıyorum. Deplasmanda başlayacağız ama iç sahada taraftarımızın desteğine çok fazla ihtiyacımız olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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