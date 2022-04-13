Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptı.
Tam sahada yapılan gol çalışmasıyla süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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