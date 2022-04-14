Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

14.04.2022 12:03
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma ve çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Tuzlaspor-Gençlerbirliği maçı yarın saat 17.00'de Eyüp Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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