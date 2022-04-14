Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma ve çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Tuzlaspor-Gençlerbirliği maçı yarın saat 17.00'de Eyüp Stadı'nda oynanacak.