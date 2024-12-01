Gençlerbirliği Ümraniyespor ile 3-3 Beraber Kaldı

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Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Dünyacan Çiçekverdi, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiklerini söyleyerek, "Son dakikada yediğimiz gol talihsiz oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Dünyacan Çiçekverdi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gollü bir maç izlettirdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Çiçekverdi, "Gollü bir maç izlettik. Bizim için talihsiz oldu. Son dakika golü yedik. İlk devre rüzgardan dolayı oyun kurmakta zorlandık. Rakibimiz önde baskı yapıp pozisyonlar buldu. İkinci yarı rüzgarla beraber oyunun lehimize döneceğini biliyorduk. İkinci yarı maçı kazanacağımızı düşünüyorduk. Önce geriye düştük, sonra öne geçtik. Yeniden berabere oldu. Bir kez daha öne geçtik. Son dakikada yediğimiz gol talihsiz oldu. Bundan ders çıkaracağız. Son saniyeye kadar oyunun içinde olacağız. Golde top da iyi yere gitti. İkinci devre oynadığımız oyundan memnunuz. Bu şekilde mücadele edip Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere çıkaracağız" diye konuştu. - İSTANBUL