Stat: Eryaman
Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Sıraç Akpınar
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Dk. 71 Mustapha Yatabare), Akabueze, Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 27 Jimmy Durmaz-Dk. 86 Siliki), Melih Bostan (Dk. 86 Oltan Karakullukçu)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Yepie), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Ciss (Dk. 88 Lukaku), Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 46 Evren Korkmaz), Oberlin (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu), Junior Fernandes
Goller: Dk. 19 Melih Bostan (Gençlerbirliği), Dk. 45+1 Dabo (Adanaspor)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.
Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği, beraberlik sonrası puanını 44 yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor ise puanını 31'e yükseltti.
Öte yandan Gençlerbirliği'nin 19 yaşındaki futbolcusu Melih Bostan, üst üste dördüncü maçında gol sevinci yaşadı.
İlk devrenin son bölümünde orta sahada topu alan Adanasporlu oyuncu Dabo, kalecinin önde olduğunu gördü ve aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği ve Adanaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu yaptı. Ameliyat edilen Mithat Pala ve Benhur Keser antrenmanda yer almazken, Azubuike ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Rize temsilcisi, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?