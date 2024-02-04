 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlerbirliği ve Alhatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlerbirliği ve Alhatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı

Gençlerbirliği ve Alhatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Alhatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol fırsatı yakalayan takımlar, sonuç alamadı. Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart gördüğü maçta, her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

04.02.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Alhatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Amilton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda top direkten döndü.

57. dakikada Ahmet İlhan Özek, ceza sahası ön çizgisinden şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Oltan Karakullukçu dk. 72), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Musa Çağıran dk. 82), Aosman (Rahman Buğra Çağıran dk. 7), Kayode (Akabueze dk. 82), Yatabare, Amilton

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Halit Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Melih Bostan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ahmet Atilla Özek (Eren Aydın dk. 77), Nalepa (Adem Doğan dk. 90+1), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Bartolomeu (Ozan Sol dk. 88), Ahmet Sağat (Hakan Barış dk. 77)

Yedekler: Ali Türkkan, Verheydt, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Süleyman Luş, Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 58) (Çorum FK)

Sarı kart: Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği), Yasin Güreler - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çorum Belediyespor, Ahmet İlhan Özek, Gençlerbirliği, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği ve Alhatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği ve Alhatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement