Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı

Mikail Karaman-Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA, SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin ve Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe açıklamalarda bulundu.

Oyunu 1 ve 2'nci devre olarak değerlendirmek istediğini kaydeden Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, "1'inci devrede hafta içi yaptığımız bütün çalışmaları sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdik. Çıkışlardaki pas hataları oyunumuzu net bir şekilde etkiledi. İstatistiklere baktığımızda her şey bizden yana. Futbolda şöyle bir gerçek var: Eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok. 2 takımın da bulunduğu durum belli ve 2 takımın da puana ihtiyacı var. 3 puanı daha çok isteyen taraf bizdik. Oyuna başlamadan ve 1'inci devre için bunu söyleyebilirim. Oyuncular da kendi mantıklarını kullanıp saha içerisinde 'kazanamıyorsam kaybetmeyeyim' düşüncesi içerisinde oynadılar. Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Mücadele gücü yüksek bir oyun ve görüntü sergilediler diye düşünüyorum. Kaybedilen 2 puan var ama sonuçta baktığınız zaman belki bu 1 puan geçen haftayı da değerlendirdiğimizde bizim için çok kıymetli olacaktır" ifadelerinde bulundu.

ERLİNG MOE: 2'NCİ YARI BİZİ TATMİN ETTİ

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ise "İlk yarıda istediğimiz gibi topa sürekli sahip olamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Top bizdeyken kaybettiğimiz bu kolay toplar bize pozisyon olarak geri döndü ve yeterince şans üretemedik. Ama 2'nci yarı oyun planımızı uygulama noktasında istediklerimizi yapabildik. Topu daha kolay kazandık, 3-4 tane istediğimiz ve aradığımız fırsatları yarattık. 2'nci yarı bizi tatmin etti. Kısa bir zaman olmasına rağmen 2'nci yarıda gösterdiğimiz performanstan memnunum. Önümüzde önemli bir hafta var. En iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.