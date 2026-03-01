Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı

Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı
01.03.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Super Lig'de Gençlerbirliği, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Mikail Karaman-Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA, SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin ve Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe açıklamalarda bulundu.

Oyunu 1 ve 2'nci devre olarak değerlendirmek istediğini kaydeden Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, "1'inci devrede hafta içi yaptığımız bütün çalışmaları sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdik. Çıkışlardaki pas hataları oyunumuzu net bir şekilde etkiledi. İstatistiklere baktığımızda her şey bizden yana. Futbolda şöyle bir gerçek var: Eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok. 2 takımın da bulunduğu durum belli ve 2 takımın da puana ihtiyacı var. 3 puanı daha çok isteyen taraf bizdik. Oyuna başlamadan ve 1'inci devre için bunu söyleyebilirim. Oyuncular da kendi mantıklarını kullanıp saha içerisinde 'kazanamıyorsam kaybetmeyeyim' düşüncesi içerisinde oynadılar. Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Mücadele gücü yüksek bir oyun ve görüntü sergilediler diye düşünüyorum. Kaybedilen 2 puan var ama sonuçta baktığınız zaman belki bu 1 puan geçen haftayı da değerlendirdiğimizde bizim için çok kıymetli olacaktır" ifadelerinde bulundu.

ERLİNG MOE: 2'NCİ YARI BİZİ TATMİN ETTİ

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ise "İlk yarıda istediğimiz gibi topa sürekli sahip olamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Top bizdeyken kaybettiğimiz bu kolay toplar bize pozisyon olarak geri döndü ve yeterince şans üretemedik. Ama 2'nci yarı oyun planımızı uygulama noktasında istediklerimizi yapabildik. Topu daha kolay kazandık, 3-4 tane istediğimiz ve aradığımız fırsatları yarattık. 2'nci yarı bizi tatmin etti. Kısa bir zaman olmasına rağmen 2'nci yarıda gösterdiğimiz performanstan memnunum. Önümüzde önemli bir hafta var. En iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Gençlerbirliği, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 20:46:41. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.