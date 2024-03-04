Gençlerbirliği ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Şanlıurfaspor'un kendi yarı sahasından başlattığı atakta Aldair, topu sol kanattan ceza sahası içine kadar sürdü. Aldair'in pasında kale önünde topla buluşan Dening, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
33. dakikada Siliki'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu arka direkte savunma karşıladı. Penaltı noktasına düşen meşin yuvarlağa dokunan Buğra'nın çektiği şut önce Diego'ya, ardından da direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1
67. dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Oltan Karakullukçu'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
89. dakikada Özgür sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi. Kayode'nin vuruşunda kaleci Alperen uzanarak topu köşeden çıkardı.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Kadir Beyaz
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek (Yasin Güreler dk. 90+5), Buğra Çağıran (Elias Durmaz dk. 83), Amilton, Ensar, Siliki (Akabueze dk. 66), Laura (Kayode dk. 66), Melih Bostan (Oltan Karakullukçu dk. 65)
Yedekler: Atalay Gökçe, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz, Arda Temur, Musa Çağıran
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Aleksis Özçakmak, Mboula, Barış Gök, Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 74), İshak Çakmak (Muhammed Enes Kiprit dk. 89), Dening (Enver Cenk Şahin dk. 67), Yunus Emre Gültekin (Landel dk. 66), Aldair (Barış Ekincier dk. 74), Paixao
Yedekler: Tokotaev, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Dening (dk. 9) (Şanlıurfaspor), Buğra Çağıran (dk. 33) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ensar Kemaloğlu, Laura, Oltan Karakullukçu, Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği), Diego Özçakmak, Dening, Barış Gök, Adem Eren Kabak, Enver Cenk Şahin, İshak Çakmak (Şanlıurfaspor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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