Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıkları için Hacılar'da - Son Dakika
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Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıkları için Hacılar'da

29.06.2022 10:30
Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıkları için Hacılar'da

TFF Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sürdürüyor.

TFF Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda sürdürüyor. Teknik Direktör Metin Diyadin, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda yaptıkları antrenmanda sahanın oldukça güzel olduğunu belirterek, Başkan Bilal Özdoğan'a teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nun antrenman ve futbol oynamaya oldukça elverişli bir saha olduğunu belirtti. Diyadin, önceki dönemlerde kamp için Erzurum'un tercih edildiğini, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Stadyumu'yla birlikte Kayseri'nin daha çok tercih edildiğini söyleyerek şöyle konuştu;

"İlk kez Erciyes'e kamp için geldik. Daha önce bu tür organizasyonlar için Erzurum tercih ediliyordu ama şimdi Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu tercih ediliyor. Burası da kamp ortamı olarak çok güzel. Saha çok güzel. İnşallah 10 günlük bir kamp dönemimiz var. Bu süreçten sonra ikinci etabı da buraya alabiliriz."

Teknik Direktör Diyadin, Hacılar Belediyesi'ne böyle güzel zeminli bir saha yaptığı için teşekkür ettiklerini belirterek, "Böylesine güzel kamp bölgesi ve sahayı sezonun başında takımlar kolay kolay bulamaz. Bu anlamda biz oldukça şanslıyız. Bilal Başkanımıza yaptığı çalışmadan ötürü teşekkür ederiz" dedi.

Açıklamaların ardından Gençlerbirliği takımı Teknik Direktör Metin Diyadin koordinesinde antrenmanlarını tamamladı. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Gençlerbirliği'nin Erciyes kampı başladı Gençlerbirliği'nin Erciyes kampı başladı Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını Erciyes'te sürdürecek
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Erciyes, Hacılar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıkları için Hacılar'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıkları için Hacılar'da - Son Dakika
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