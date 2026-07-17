Gençlerbirliği Zafer Göktuğ\'u Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, altyapısından yetişen 22 yaşındaki Zafer Göktuğ Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zafer Göktuğ, kariyerinde Hacettepe, Van Spor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu, Kepezspor ve son olarak 52 Orduspor FK forması giydi.

Geçen sezon 52 Orduspor FK formasıyla 34 maça çıkan orta saha oyuncusu, 11 gol kaydetti.