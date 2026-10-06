Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

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Gençlerbirliği\'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi. Başkent ekibinin dün istifa talebini kabul etmeyerek yola devam kararı aldığı tecrübeli teknik adam, kararından vazgeçmedi. Başkan Arda Çakmak, Diyadin'in istifasını sözlü ve yazılı olarak ilettiğini belirterek, "Yollarımız kesin olarak ayrıldı" dedi.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar kesin olarak ayrıldı. Başkent ekibinde dün başlayan istifa süreci bugün sonuçlandı.

YÖNETİM DÜN İSTİFASINI KABUL ETMEMİŞTİ

Metin Diyadin, görevinden ayrılmak istediğini dün yönetime iletmişti. Gençlerbirliği yönetim kurulu ise tecrübeli teknik adamın istifa talebini kabul etmeyerek Diyadin ile yola devam etme kararı almıştı. Ancak Diyadin'in istifa kararından vazgeçmemesi üzerine bugün yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN ARDA ÇAKMAK AYRILIĞI AÇIKLADI

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Metin Diyadin'in kararından vazgeçmediğini ve ayrılığın kesinleştiğini açıkladı. Çakmak, "Metin Hoca yine ikna olmadı. İstifasını sözlü ve yazılı bir şekilde iletti. Yollarımız kesin olarak ayrıldı" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 7 PUAN

Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup etti. Başkent ekibi, üçüncü haftada ise Erzurumspor ile berabere kaldı. Gençlerbirliği daha sonraki karşılaşmalarda Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'e mağlup oldu. Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, 6 karşılaşmada 7 puan topladı. Gençlerbirliği, milli aranın ardından ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

GençlerbirliğiMetin DiyadinSporSon Dakika

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