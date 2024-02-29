Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Spor

Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları\'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Aydın'da düzenlenen Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda mücadele eden sporcular, kıyasıya geçen mücadelelerin ardından madalyalarını kazandılar. Ödül töreniyle birlikte başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.

29.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:11
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Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda mücadele eden demir yumruklar, kıyasıya geçen mücadelenin ardından madalyalarına kavuştu.

Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları, Aydın'da gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninin ardından, sporcular madalyalarına kavuştu. Eğitimler ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek #Boks müsabakaları heyecan dolu maçlarla sona erdi. Müsabakaların ardından dereceye giren başarılı sporcularımıza madalyalarını takdim ettik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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