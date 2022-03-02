Gençlik Spor'dan "Mutlu Çarşamba" uyarısı - Son Dakika
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Gençlik Spor'dan "Mutlu Çarşamba" uyarısı

02.03.2022 11:36
Gençlik Spor'dan "Mutlu Çarşamba" uyarısı

Aydın'da özel gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan fotoğraflara "Dikkat, bu fotoğraflar spora başlama isteği uyandırabilir" notu düşüldü.

Aydın'da özel gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan fotoğraflara "Dikkat, bu fotoğraflar spora başlama isteği uyandırabilir" notu düşüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi, Aydın'da da yoğun katılımla devam ediyor. Aydın genelindeki özel gençlerin ve çocukların gelişimine destek olmak amacıyla yürütülen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton gibi birçok spor branşında aldıkları eğitim ile doyasıya eğleniyor. Proje kapsamında sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise "Dikkat, bu fotoğraflar spora başlama isteği uyandırabilir" notuyla herkesi spora davet etti. İl Müdürlüğü'nün dikkat çeken paylaşımı ise birçok kişinin beğenisini topladı.

Yapılan paylaşımın devamında "Bakanlığımızın, özel gençlerin ve çocukların gelişimine destekle bulunmak amacıyla yürüttüğü Mutlu Çarşamba Projesi Aydın'da devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Gençlik Spor'dan Mutlu Çarşamba uyarısı
Gençlik Spor'dan Mutlu Çarşamba uyarısı
Gençlik Spor'dan Mutlu Çarşamba uyarısı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik Spor'dan 'Mutlu Çarşamba' uyarısı - Son Dakika


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