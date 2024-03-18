Gençlik ve Spor Bakanı Adalar Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalar Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Büyükada'da düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Bak, Adalar'a spor tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadeleye çok önem verdiklerinin altını çizen Osman Aşkın Bak, "700'ün üzerinde havuzumuzla 10 milyon çocuğa hizmet ettik. Bu sayı artarak devam ediyor. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bu tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Adalar'ın gençlerine hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye'nin her yerinde eser yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, gençlerin, sporun ve teknolojinin yüzyılı." ifadelerini kullandı.
Adalar'a daha fazla spor tesisi yapmak istediklerini belirten Bakan Bak, "31 Mart'tan sonra Adalar'ı su sporları merkezi yapacağız. İnşallah bir gençlik kampını ve nizami futbol sahasını da Adalar'a kazandıracağız." şeklinde konuştu.
Yetenek taraması sonucunda 4,5 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini de aktaran Osman Aşkın Bak, obezite ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 2024'ü "Hareketlilik Yılı" ilan ettiklerini kaydetti.
Bakan Bak, konuşmasının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi ve penaltı atışı kullandı. Birisi trivela olmak üzere kullandığı 2 atışı da gole çeviren Bak, vatandaşlar tarafından alkışlandı.
AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen ise yaptığı konuşmada, bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerimizin spor yapacağı ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir spor salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimi kazandığımız takdirde Adalar'ı su sporlarının başkenti yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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