Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, Feyzullah Aktürk, Soner Demirtaş ve Osman Göçen'in başarılarını kutlayarak, milli güreşçilerin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

18.02.2024 20:43
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya alan Osman Göçen'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. 74 kiloda gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş ile 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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