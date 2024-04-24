Gençlik ve Spor Bakanı Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımını Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Kupası finalinde Avrupa ikincisi olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"FIBA Avrupa Kupası'nda Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımını kutluyorum. Şüphesiz ki bu başarı, Türk basketbolunun daha ileri noktalara ulaşması için önemli bir ilham kaynağı olacaktır. Bu sonucun elde edilmesinde emeği gelen başta sporcularımız olmak üzere, teknik ekibe, yöneticilere ve takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyorum." - İSTANBUL