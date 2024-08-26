Gençlik ve Spor Bakanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Ülkemizde Motosiklet sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan Merhum Bekir Yunus Uçar'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL