Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş Safi Çimento\'yu kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento'yu kutladı.

Bakan Bak, paylaştığı mesajda, play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan siyah-beyazlıları tebrik ederek, "Şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'nı kutlarım. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyor, play-off serisi boyunca güzel bir oyun ortaya koyan her iki takımımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.