Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Selçuk Can ve Alperen Berber ile bronz madalya sahibi olan Murat Fırat'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber'i tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya elde eden 67 kiloda güreşçimiz Murat Fırat'ı da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL