Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fidan Öğel ve Nisanur Erbil'i tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocu Fidan Öğel ile milli eskrimci Nisanur Erbil'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocu Fidan Öğel ile milli eskrimci Nisanur Erbil için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcularımızın iki farklı branşta Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesinin sevincini yaşadık. Dünya Judo Federasyonu tarafından hazırlanan olimpik dünya sıralamasına göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan kadınlar 70 kilo sporcumuz Fidan Öğel ile Dünya Eskrim Federasyonu tarafından evrensellik kotası komisyon davetiyle kadınlar kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası sahibi olan Nisanur Erbil'i kutluyorum. Sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli judocumuz Fidan Öğel ile milli eskrimcimiz Nisanur Erbil'e ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL