Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Genel Müdürlüğü\'nde ağırlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Genel Müdürlüğü'nde ağırlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Genel Müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette ağırlandı. Ziyarete Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliği yaptı.
TURKCELL, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı Genel Müdürlük binasında ağırladı. Ziyarete Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliği yaptı.
Kaynak: DHA
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