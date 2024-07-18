Gençlik ve Spor Bakanı Eda Yıldırım'ı Kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Eda Yıldırım'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı tebrik etti. Bakan Bak, Eda Yıldırım'ın başarısından dolayı gurur duyduğunu ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar dilediğini belirtti.

18.07.2024 10:15
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Özel sporcular kategorisinde ülkemizi temsil eden milli para atletimiz Eda Yıldırım, 2024 yılı performansından dolayı, özel sporcular kadınlar atletizm F20 gülle atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştır. Milli sporcumuz Eda Yıldırım'ı bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarısında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Eda Yıldırım'ın, ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda muvaffak olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Eda Yıldırım'ı Kutladı - Son Dakika

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