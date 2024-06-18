Gençlik ve Spor Bakanı İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi Olimpiyatlarda modern pentatlonda temsil eden ilk sporcumuz olan UIPM Olimpik Sıralama Listesi'ne göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. İlke Özyüksel Mihrioğlu'na Ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL